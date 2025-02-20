Депутат Журова назвала выбросом включение Киева в НАТО при нарушении сделки

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Возможное включение Вашингтоном Киева в НАТО в случае нарушения со стороны Москвы мирного соглашения, вероятнее, является выбросом, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Соответствующий слух пустил телеканал NBC. Источник издания заявил, что таким образом США хотят предоставить Киеву гарантии безопасности.

"Тут уже решать главнокомандующему нашему, конечно, президенту (Владимиру Путину. – Прим. ред.), готовы ли мы такое принять", – сказала чиновница в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий напомнила, что Россия четко поставила обратное условие – никогда не включать Украину в Североатлантический альянс.

"Поэтому тут вопрос компромиссов", – пояснила депутат.

Журова также предположила, что этот пункт рассматривается на фоне других появившихся в СМИ слухов, напугавших украинских лидеров. Якобы на Украине, кроме четырех областей и Крыма, появилось желание провести референдум и присоединиться к России до заключения мирного соглашения.

"Такие вбросы появляются, поэтому, допускаю, что, может быть, на фоне этих вбросов они решили, что мы сейчас железобетонно установим, какие территории будут защищены этим мирным соглашением", – сказала парламентарий.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывала, что РФ никогда не примет членство Украины в Альянсе, потому что таким образом страна не только создаст угрозы для безопасности России, но и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.

Негативную реакцию высказывал и американский лидер Дональд Трамп. Американский лидер отмечал, что такой шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. С его слов, есть другие способы, которые предоставят стране гарантии безопасности, помимо членства в НАТО.

