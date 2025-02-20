Депутат Мачавариани назвал формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России

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Грузия считает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью неприемлемым, поскольку в них участвует Россия, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.

"Россия участвует в формате "три плюс три", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией", – цитирует парламентария РИА Новости.

По словам депутата, у страны нет дипломатических и любых других отношений с Россией. Для начала, обратил внимание он, Грузии надо решить вопрос территориальной целостности, а после думать о формате переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит". Согласно оценке Лаврова, действующее грузинское руководство опирается на национальные интересы страны. Сомнений не вызывает, что "три плюс три" работает в интересах всех участников, отметил он.

С идеей шестистороннего формата сотрудничества по Нагорному Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье выступили Азербайджан и Турция. Россия и Иран приветствовали эту инициативу, а Грузия заявила, что не планирует участвовать в этом, предложив собственный формат переговоров Баку и Еревану.

В сентябре 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении огня.

Нагорно-Карабахская Республика сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.