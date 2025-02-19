Лавров заявил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты

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Двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на парламентском часе в Госдуме, сообщает ТАСС.

Лавров напомнил, что этот подход был утвержден на последней встрече министров. Согласно его оценке, действующее грузинское руководство опирается на национальные интересы страны. Сомнений не вызывает, что "три плюс три" работает в интересах всех участников, отметил он.

По его словам, у прошлой американской администрации это вызывало зависть, а не сомнения, поскольку она пыталась взамен этого формата продвигать "три плюс один" – три закавказских страны и люди бывшего президента США Джо Байдена, которые бы ими руководили.

Глава МИД России также указал, что на последней встрече в формате "три плюс три" было решено из этой консультационной платформы сделать более структурированную организацию. Он поддержал предложение депутатов сформировать межпарламентскую комиссию для организации дополнительных механизмов сотрудничества.

С идеей шестистороннего формата сотрудничества по Нагорному Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту инициативу, а Грузия заявила, что не планирует участвовать в этом, предложив собственный формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки".

В сентябре 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении огня.

Нагорно-Карабахская Республика сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.