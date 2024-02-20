Соцсеть X заблокировала страницу Юлии Навальной

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Страницу вдовы Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Юлии заблокировали в соцсети X.

"Действие учетной записи приостановлено", – отмечается в сообщении, когда пользователи переходят на ее аккаунт.

Также в тексте поясняется, что подобные меры принимаются в случае нарушения правил социальной сети. При этом другие детали блокировки не раскрываются.

Спустя некоторое время соцсеть разблокировала страницу Навальной.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес Владимира Путина о якобы его причастности к гибели ее мужа. Однако он подчеркнул, что такие заявления являются абсолютно голословными.

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Он умер в исправительной колонии № 3. По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие Навального ухудшилось после прогулки, затем он потерял сознание. Врачи проводили реанимационные мероприятия в течение получаса.