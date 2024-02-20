МВД РФ вновь объявило в розыск брата Алексея Навального Олега

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Брата погибшего политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Олега повторно объявили в розыск в РФ. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.

Его ищут по статье Уголовного кодекса России, однако, по какой именно, не уточняется.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в отношении Олега Навального возбудили новое уголовное дело.

О смерти оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 стало известно 16 февраля. В УФСИН по ЯНАО заявили, что Навальный почувствовал недомогание после прогулки. После чего он почти сразу потерял сознание.

Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден указал, что Вашингтон изучает "целый ряд вариантов действий" в связи с его кончиной. В свою очередь, Евросоюз призвал российскую сторону предоставить разрешение на организацию независимого расследования в связи с инцидентом.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы причастности Владимира Путина к смерти Навального являются голословными. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес главы государства о якобы его причастности к гибели ее супруга.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО