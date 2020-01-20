СМИ сообщили о возможной дате голосования по поправкам в Конституцию

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля, сообщает РБК на ссылкой на три близких к администрации президента источника.

По их информации, в Кремле рассматривались также 19 и 26 апреля, но на 19-е число выпадает православная Пасха, а 26-е число просто менее вероятно.

Голосование пройдет после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Поддержать поправки в основной закон страны должны также не менее двух третей заксобраний регионов.

Перед голосованием на телевидении и в интернете развернется информационная кампания.

Накануне сообщалось, что механизм общероссийского голосования выработает и юридически оформит рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ. Пройдет оно как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам.

Известно, что голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, проведут до 1 мая. В составе рабочей группы – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, Путин рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что на фоне повышения значения парламента нужно увеличить также роль премьера и его статус.