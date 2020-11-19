Трамп заявил о пресс-конференции, на которой расскажут о его "пути к победе"

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Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажут о его "пути к победе" на выборах, сообщает RT.

Он рассказал, что на мероприятии будут присутствовать юристы главы государства. Он отметил, что пресс-конференция поможет сформировать полную картину "пути к победе" Трампа.

Ранее он опроверг информацию, согласно которой большая часть претензий по иску по выборам в Пенсильвании была отозвана. Трамп подчеркнул, что важную часть искового обращения составляет то, как обращались с наблюдателями от Республиканской партии.

До этого Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски" по поводу избирательного процесса на прошедших президентских выборах в США. Он отметил, что в этих исках будут продемонстрированы меры, которые предпринимались для изменения результатов голосования.

Накануне Джо Байден заявил, что выиграл президентские выборы. Ряд стран поздравили победившего кандидата с победой. В то же время Трамп отказался признать поражение на выборах.