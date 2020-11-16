Трамп опроверг информацию об отказе от претензий по иску по выборам в Пенсильвании

16:55
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию об отзыве большей части претензий по иску по выборам в Пенсильвании, сообщил американский лидер в своем аккаунте в Twitter.
"Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости", – отметил Трамп.
Он подчеркнул, что по-прежнему важную часть искового обращения составляет то, как обращались с наблюдателями от Республиканской партии. Из-за этой проблемы Трамп и его адвокат Руди Джулиани пытаются оспорить свыше 600 тысяч голосов, которые были поданы в Пенсильвании.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что большая часть претензий по иску о выборах в этом штате убрана. Отмечалось, что, в частности, в новой редакции иска не имеется утверждения, что сотрудники избиркома нарушили конституционные права, поскольку их ограничили в слежке за подсчетом голосов.
До этого Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски" по поводу избирательного процесса на прошедших президентских выборах в США. Он отметил, что в этих исках будут продемонстрированы меры, которые предпринимались для изменения результатов голосования.
Накануне Джо Байден заявил, что выиграл президентские выборы. Ряд стран поздравили победившего кандидата с победой. В то же время Трамп отказался признать поражение на выборах.
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