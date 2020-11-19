Книга Обамы установила рекорды в первый день продаж

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Первый том книги 44-го президента США Барака Обамы "Земля обетованная" показал рекордные продажи в первый же день с момента поступления в магазины. Об этом сообщает "Газета.ру".

17 ноября в США и Канаде в совокупности реализовали 887 тысяч экземпляров. В это число включены и предварительные заказы, которые стали доступны в день начала продаж.

Количество проданных книг превысило предыдущий рекордный показатель – мемуары Мишель Обамы "Становление". В 2017 году в первый день продаж было приобретено 725 тысяч копий книги.

В первом томе своих мемуаров Барак Обама рассказал о том, как прошел путь от человека, ищущего себя, до поста главы государства. Также экс-президент США затронул тему России и подчеркнул, что не считает ее сверхдержавой.

