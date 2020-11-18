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Политика

04:59

Пушков оценил слова Обамы об утрате Россией статуса сверхдержавы

политика за рубежом

Фото: TASS/ZUMA

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой.

Пушков напомнил, что Обама некогда называл Россию "региональной державой", однако, по его мнению, события в Сирии и Венесуэле продемонстрировали, что бывший глава Белого дома ошибался.

Сенатор также считает, что "Обама хотел, но не сумел "порвать в клочья российскую экономику". "На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор", – написал Пушков в Twitter.

Ранее в свет вышла биография 44-го президента США под названием "Земля обетованная". В ней Обама указал, что у России недостаточно союзников и военных баз для статуса супердержавы.

Также он написал, что российская экономика уступает экономикам Италии, Канады и Бразилии, практически полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

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