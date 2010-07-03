Минэнерго Украины прокомментировало предложение "Газпрома" по транзиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель раскритиковал предложение "Газпрома" к "Нафтогазу" о продлении контракта на транзит газа или заключении нового на один год с взаимным отказом от претензий.

В интервью на телеканале ICTV министр отметил, что предложение не приемлемо для Украины, "учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой".

Он подчеркнул, что Украина пойдет на компромисс только в случае подписания долгосрочного контракта и "если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу". Оржель надеется, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром".

Министр добавил, что даже в случае непродления транзитного контракта с "Газпромом" Украина этой зимой "не замерзнет".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил о намерении обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии РФ и Еврокомиссии.

Ранее в "Газпроме" заявили, что подписание договора возможно только в случае отказа от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

Также в российской компании требуют отменить решение украинского Антимонопольного комитета о наложении штрафа за "нарушение экономической конкуренции" и отозвать ходатайство "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома".