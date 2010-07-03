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Политика

05:07

"Нафтогаз" обсудит предложение "Газпрома" с Еврокомиссией

политика экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Максим Никитин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

Он сказал в эфире телеканала ICTV, что это позволит сторонам "прозрачно" обсуждать последнее предложение российской компании для обеспечения "справедливых европейских условий продолжения транзита".

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта, который истекает в конце 2019 года.

В нем указано, что необходимыми условиями для заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Также российская сторона заявила, что ждет решения от Киева относительно прямых закупок с 2020 года. Как уточнили в компании, новый договор они предлагают заключить на один год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

В Минэнерго Украины назвали эти условия "неприемлемыми" – Киев не устраивает ни предложение отказаться от арбитражей, ни подписание нового договора по транзиту на один год.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.

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