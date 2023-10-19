Медведев предупредил о перспективе столетней или ядерной войны на Ближнем Востоке

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что худшим вариантом развития конфликта на Ближнем Востоке может стать применение ядерного оружия. Об этом он написал в своей статье для газеты "Известия".

По мнению Медведева, конфликт между палестинцами и израильтянами может перерасти в полноценную региональную войну, а при плохом стечении обстоятельств – в глобальную.

Он считает, что единственным способом решить проблему раз и навсегда будет создание полноценного Палестинского государства и выполнение всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года. При этом, считает Медведев, надежда на успех этого призрачна.

"Альтернатива тем не менее существенно хуже: война, которая будет длиться еще сто лет. Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", – пишет он.

Медведев напомнил, что РФ выступает за полноценные переговоры по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявлял Владимир Путин. Однако российский проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня был "доблестно провален" извечными оппонентами России, ведомыми США.

Поэтому Россия готова к любому развитию событий, "сколь бы прискорбно это ни звучало", резюмирует Медведев.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту