Медведев заявил, что переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

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Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке с участием США превращается в фикцию и заведомо обречен. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для газеты "Известия".

"Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен. При том, что контрольный пакет на переговорах по ближневосточному урегулированию изначально был в руках Вашингтона ввиду союзнических отношений между США и Израилем", – написал он.

Медведев назвал характерным примером действия бывшего президента США Дональда Трампа. По словам зампредседателя Совбеза РФ, Трамп обещал заняться урегулированием палестино-израильского конфликта и привести стороны к миру, а вместо этого "буквально нажал на спусковой крючок, когда распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим".

Впоследствии, напоминает Медведев, администрация Трампа признала израильский суверенитет над сирийскими Голанскими высотами, а в качестве плана решения застарелой проблемы была предложена сделка века, которая лишала палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН.

По словам Медведева, это вызвало в арабском мире всплеск возмущения и привело к новой эскалации насилия и отбросило назад переговорный процесс, продвигавшийся с участием влиятельных международных организаций и государств-посредников – в том числе и России.

Зампредседателя Совбеза РФ заявил, что единственным способом снять проблему раз и навсегда является создание полноценного палестинского государства. Однако, считает Медведев, надежда на успех призрачна, так как в нем сейчас мало кто заинтересован.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.



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