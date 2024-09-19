Глава парламента Папуашвили связал санкции США с выборами в Грузии

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Время, выбранное для объявления решения по санкциям США против грузинских граждан, связано с предстоящими в Грузии парламентскими выборами и с желанием подтолкнуть оппозицию, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.

По его мнению, в республике никогда не было такой позорной оппозиции. По сведениям Папуашвили, ей проводят избирательную кампанию извне.

"Поэтому, конечно, это также порождает восприятие, что это связано с выборами", – сказал политик.

Он также выразил уверенность, что ложные обвинения, которые звучат в адрес правящей силы, не смогут оказать никакого влияния на общественность.

США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии, его заместителя, против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также Штаты планируют ввести визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Лидер страны Саломе Зурабишвили назвала предстоящие выборы экзистенциальными, которые решают европейское будущее страны.

Ранее президент обвинила власти в санкциях со стороны ЕС и США. По мнению Зурабишвили, именно грузинское правительство несет ответственность за перенос совместных учений со Штатами "Достойный партнер – 2024", а также за заморозку выделенных стране средств.