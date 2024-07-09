Президент Грузии обвинила власти в санкциях со стороны ЕС и США

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в переносе совместных учений со Штатами "Достойный партнер – 2024", а также в заморозке выделенных средств. Об этом сообщает RT.

"Это является ответом на необдуманную и вражескую политику правящей партии в их (партнеров. – Прим. ред.) отношении", – указала она.

Ранее посол ЕС в республике Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз (ЕС) приостановлен. По словам посла, решение приняло руководство объединения.

Между тем в пресс-бюро СВР заявили, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по результатам предстоящих парламентских выборов 26 октября. В администрации американского президента Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта".