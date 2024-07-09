Герчинский: процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен

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Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, сообщает "Радио 1" со ссылкой на посла ЕС в республике Павла Герчинского.

По его словам, такое решение приняло руководство ЕС, и это четко сказано в докладах Европейского Совета.

Герчинский выразил сожаление в связи с таким решением.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Грузия может потерять шансы вступить в Европейский союз, если власти продолжат текущую политику. Он также напомнил, что скоро Тбилиси могут ограничить контакты на политической арене, а также финансовую поддержку из "Фонда мира".

До этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. По словам вице-премьера Тея Цулукиани, ограничения являются ошибкой со стороны Вашингтона.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти страны не допустят ее "украинизации", как того хотят члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

