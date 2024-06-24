Боррель рассказал, когда в ЕС "закроют дверь" для Грузии

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Грузия может потерять шансы вступить в Европейский союз, если власти продолжат текущую политику, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта", – сообщает сайт "Комсомольской правды", цитируя заявление европейского политика, сделанное перед началом встречи глав МИД Евросоюза.

Боррель также напомнил, что скоро Тбилиси могут ограничить контакты на политической арене, а также финансовую поддержку из "Фонда мира".

Ранее США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. По словам вице-премьера Тея Цулукиани, ограничения являются ошибкой со стороны Вашингтона.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят ее "украинизации", как того хотят члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

