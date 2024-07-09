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Вашингтон решительно настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

По его данным, в администрации президента США Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта".

В СВР уточнили, что Вашингтон с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, намерен подготовить избирателей к "политическому сюрпризу "Грузинской мечте" со стороны оппозиции", который в итоге может оказаться "цветной революцией".

По информации службы, Зурабишвили возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит людей о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из РФ. В службе отметили, что акцент сделают на раскручивании обвинений "Грузинской мечты" в "политической несамостоятельности". Кроме того, американские кураторы в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, подчеркнули в СВР.

"Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", – заявили в пресс-бюро СВР.

Американский план предусматривает "сакральную жертву" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, соответствующий опыт у США есть, предупредили в службе. В пресс-бюро напомнили про киевский "майдан", где на "алтарь демократии" положили сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками.

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции республики в ЕС приостановлен. По его словам, такое решение приняло руководство Евросоюза, и это четко сказано в докладах Европейского Совета. Герчинский выразил сожаление в связи с таким решением.