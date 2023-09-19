В ЕС призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

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Евросоюз (ЕС) осуждает эскалацию напряженности вдоль линии соприкосновения и в других точках Нагорного Карабаха и призывает Баку прекратить военные действия. Об этом сообщается в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на сайте союза.

Отмечается, что ЕС сожалеет о человеческих жертвах, которые вызваны происходящим.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе.

МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав случившееся "чисткой" местного населения. В армянском министерстве подчеркнули, что Баку открыто взял на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня, поскольку "чувствует безнаказанность".

В МИД Азербайджана, в свою очередь, сказали, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении. Он подчеркнул, что Ереван не будет начинать военные действия с Баку из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что армянской армии там нет.

Россия призвала Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому решению ситуации.

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