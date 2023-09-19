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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Ереван не будет начинать военные действия с Баку из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что армянской армии там нет.

"В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", – сказал он.

Пашинян заявил, что Баку проводит действия по нарушению линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе.

МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав случившееся "чисткой" местного населения. В армянском министерстве подчеркнули, что Баку открыто взял на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня, поскольку "чувствует безнаказанность".

Россия призвала Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому решению ситуации.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе