В МИД Армении прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Министерство иностранных дел Армении осудило действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав случившееся чисткой местного населения. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

"19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки", – говорится в документе.

В армянском МИД подчеркнули, что Баку открыто взял на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня, поскольку "чувствует безнаказанность".

Как сообщает ТАСС, в связи с объявлением Азербайджаном антитеррористической операции в регионе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны.

Между тем пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что действия Баку в Нагорном Карабахе поддержала Турция. Там отметили, что глава ведомства Закир Гасанов ходе телефонного разговора с турецким коллегой Яшаром Гюлером, объяснил, что причиной операции стали провокации армянской стороны.

"Яшар Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан", – говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана также утверждают, что российские миротворцы и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра были заблаговременно проинформированы о начале операции.

Днем Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.



Министр обороны Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе