Встреча Эрдогана и Путина может состояться в России – СМИ

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Турецкие СМИ не исключают, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в России, сообщает ТАСС.

При этом дату переговоров никто не называет. Обозреватель проправительственной турецкой газеты "Сабах" Окан Мюдеррисоглу подчеркнул, как важна эта встреча, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря.

По его словам, после прекращения зерновой сделк, "был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море".

"Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта в Черноморском бассейне", – пишет обозреватель.

16 августа сообщалось, что встреча лидеров двух стран может состояться 31 августа. После этого пресс-служба президента Турции заявила, что пока не обладает сведениями о предстоящих переговорах. Отмечается, что конкретики по дате и месту встречи президентов пока нет.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча необязательно пройдет в Турции. Лидеры двух стран договорились определить дату и место проведения переговоров позже.

