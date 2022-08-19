США исключили из санкций против РФ выплаты пенсий гражданам за границей

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Министерство финансов США исключило из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, которые находятся за пределами РФ, передает ТАСС.

В генеральной лицензии финансового ведомства указано, что "разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены".

Ранее внесенные коррективы исключали из-под санкций только американских граждан.

Министерство финансов США также одобрило проведение сделок, связанных с закрытием банковских счетов физических лиц, подпавших под антироссийские санкции.