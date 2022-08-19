Санкционная политика США в отношении России потерпела неудачу – посол РФ

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Зацикленность Соединенных Штатов на санкциях не позволяет им осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Создается впечатление, что в администрации [США] <...> готовы цепляться за любые максимально ангажированные цели. <...> Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

Антонов отметил, что закономерным итогом такой политики США стала дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая и так переживает не лучшие времена из-за последствий пандемии. Кроме того, добавил он, бессмысленные ограничения Вашингтона привели к огромным издержкам для бизнеса и рядовых граждан. По данным посла, финансовые и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции.

"Дошло до того, что не действуют даже попытки властей разъяснить фирмам предусмотренные "исключения" из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере. Жертвой такой ситуации становится нормальное торгово-экономическое сотрудничество. <...> Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", – подчеркнул он.

Ранее Антонов назвал абсурдом попытки американских властей возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию. Дипломат подчеркнул, что дефицит аграрной продукции связан с последствиями пандемии, перебоями в цепочках поставок, в том числе из-за антироссийских санкций, инфляцией, изменением климата.

США и другие страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

