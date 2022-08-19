Финляндия и Швеция до конца месяца обсудят с Турцией свое вступление в НАТО

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До конца августа представители Турции, Финляндии и Швеции проведут встречу по теме вступления в НАТО последних двух названных стран, сообщает ТАСС.

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что подготовка трехсторонней встречи уже идет.

"Ожидается, что на ней будут рассмотрены пункты Меморандума о взаимопонимании, согласованного Финляндией, Швецией и Турцией на Саммите НАТО в Мадриде", – объяснил министр.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры.

Против включения Швеции и Финляндии в состав НАТО выступила Турция, сославшись на то, что в этих странах скрываются представители запрещенной Рабочей партии Курдистана. Позднее турецкая сторона согласовала вступление в альянс для Хельсинки и Стокгольма, однако в августе обвинила их в невыполнении поставленных условий.