МИД РФ: у Москвы нет даты начала третьего раунда переговоров с Киевом

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Российская сторона не располагает сроками начала третьего раунда переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

По мнению экспертов, переговорный процесс затормозился именно со стороны Киева. Украинские власти могут даже найти формальный повод для приостановки диалога, к примеру, назначение Рустема Умерова секретарем СНБО, отмечает эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. В частности, Киев может сослаться на формирование новой команды или поиск нового руководителя делегации.

Интерес Украины к продолжению конфликта подогревают в том числе обещания западных лидеров новых поставок военной техники. Помимо этого, власти Украины осознают, что максимально возможный успех для них на предстоящих переговорах будут договоренности о новом обмене пленными или передаче тел. В связи с этим у них нет особой мотивации приближаться к новому раунду переговоров, подчеркнул политолог Николай Топорнин.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что Киев готов продолжить переговоры с Москвой в любое время и в любом месте. Но принципиально, чтобы на переговорах с РФ речь шла сначала об установлении перемирия, а лишь затем об остальных аспектах урегулирования.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе третьего раунда прямых переговоров между странами планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине. Российский лидер также поблагодарил турецкого коллегу за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.