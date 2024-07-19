Трамп заявил, что Россия и другие страны боялись его и не начинали конфликтов

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки, что во время его нахождения на должности главы государства Россия и другие страны боялись его и не устраивали конфликтов.

Сейчас, по его словам, мир "взрывается".

"При президенте (Джордже. – Прим. ред.) Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте (Бараке. – Прим. ред.) Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не получила", – передает слова экс-президента США ТАСС.

В своей речи Трамп также дал официальное согласие баллотироваться в президенты США от республиканцев на предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее Трамп пообещал в случае избрания положить конец каждому международному конфликту, который создала администрация действующего лидера Штатов Джо Байдена. По словам политика, это в том числе касается украинского кризиса.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Трампа отличает тот факт, что между Россией и Соединенными Штатами во время его президентства был диалог.

