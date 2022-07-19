Шведский офицер погиб в районе Донецка – СМИ

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Служивший в ВВС Швеции лейтенант погиб в боях в районе Донецка. Об этом сообщает телекомпания SVT.

По данным телеканала, погибшему было 28 лет. Отмечается, что офицер получил смертельное ранение в грудь.

"Он приехал сюда пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", – сообщил источник SVT.

Канал отметил, что несколько сотен граждан Швеции отправились на Украину для участия в военных действиях. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что количество иностранных наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человека до 2 741 за несколько недель. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что министерство отслеживает и фиксирует всех прибывших на Украину иностранных наемников пофамильно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

