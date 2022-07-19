Байдена предупредили об опасности для США в случае войны против РФ из-за Финляндии

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Если президент США Джо Байден примет решение вступить в войну с Россией на стороне Финляндии, то он подвергнет Штаты смертельной опасности. Такое мнение выразил американский политик Патрик Бьюкенен.

Он подчеркнул, что при возникновении подобной ситуации армии США придется столкнуться с государством, у которого в арсенале от 4,5 до 6 тысяч ядерных боеголовок. Подобное решение, уверен Бьюкенен, в XX веке назвали бы сумасшествием.

"Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя обязательство рисковать выживанием нации ради защиты территории страны, которая находится за тысячи миль и никогда не была жизненно важной для Штатов", – сказал он в интервью CNS.

4 июля Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства. Решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс было принято 29 июня в ходе саммита НАТО в Мадриде.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением этих государств в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в данных странах.