19 июня, 16:19Политика
В МИД Швейцарии не объяснили пропажу подписи Руанды из-под коммюнике по Украине
Фото: AP Photo/Omar Havana
Секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер отказался объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии.
"Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений", – цитирует секретаря швейцарского МИД РИА Новости.
Подпись Руанды пропала из-под коммюнике 17 июня. Она стала третьей страной, отозвавшей подпись спустя некоторое время после саммита по Украине.
Ранее свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Позже официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших заключительное коммюнике по Украине, по ошибке.
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