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Участие ООН в мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу всемирной организации. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя", – цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя уточнил, что участие ООН в саммите нарушает статью 100 устава организации.

"При исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией", – говорится в тексте статьи.

На швейцарской конференции по Украине присутствовала в качестве наблюдателя заместитель генсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Ранее Василий Небензя сообщил, что России необходимо четкое подтверждение внеблокового статуса Украины и признание реалий на земле. По его словам, РФ напомнит об этом, когда ее бывшие партнеры придут к необходимости переговоров.

До этого дипломат назвал недоговороспособным режим президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу, яркий пример этому являются Стамбульские договоренности в апреле 2022 года. Однако такой быстрый выход на мирное решение не устраивал западных партнеров Киева, добавил Небензя.