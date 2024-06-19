Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 11:14

Политика

Комитет ГД одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесли на рассмотрение депутатов 26 марта 2024 года. Его инициаторами стали члены комитета ГД по культуре. Они предложили внести изменения в закон "О библиотечном деле".

До этого депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять авторские средства иноагентов на нужды СВО. Он отметил, что лица с таким статусом направляют вырученные в РФ средства на поддержку Украины.

Ранее о финансировании ВСУ средствами с продажи книг в РФ заявила писательница Людмила Улицкая (признана в РФ иноагентом). После этого Минюст принял решение включить ее в перечень.

Читайте также


политикакультура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика