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Уничтожение западных боеприпасов с обедненным ураном на Украине привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Украине "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", – заявил он.

Он также обратил внимание на визит президента США Джо Байдена в Японию для участия в саммите стран G7, на котором прозвучали заявления о поддержке Украины. Как заявил политик, истории уже известны случаи такой "помощи".

Ранее Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи указал, что власти не будут следить за тем, где Украина задействует это оружие.

Однако в ООН выразили обеспокоенность из-за использования снарядов с обедненным ураном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал решение Британии. Он напомнил, что тем, кто будет использовать такие боеприпасы, придется нести ответственность за свои действия. Песков уточнил, что таким образом военные будут наносить вред себе и своим согражданам.