Зампостпреда РФ при ООН назвал условия диалога с Западом по стратегической стабильности

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Диалог между Россией и США и новые договоренности по контролю над стратегическими вооружениями возможны лишь при условии кардинального пересмотра Вашингтоном своего антироссийского курса. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста", – приводит его слова РИА Новости.

Полянский отметил, что Москва не видит оснований для проведения подобной работы в то время, как страны Запада стремятся нанести ей "стратегическое поражение". Он подчеркнул, что для начала диалога США и НАТО должны выразить готовность вести дискуссию с учетом всех важных аспектов стратегической стабильности.

Зампостпреда заключил, что Москва будет ориентироваться не на пустые призывы и красивые слова, а на дела, которые пока что убедительно указывают на незаинтересованность США и их союзников к какому-либо серьезному разговору.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон призывает Москву и Пекин к началу переговоров по контролю над вооружениями. По ее мнению, все, что нужно сделать странам сейчас, это "сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли".