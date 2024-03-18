В США заявили о планах обсудить контроль над вооружениями с РФ и Китаем

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Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику начать переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас – без предварительных условий", – цитирует ее РИА Новости.

Вдобавок Томас-Гринфилд заявила, что все, что нужно сделать странам сейчас, это сказать "да" и сесть за стол переговоров "в духе доброй воли".

Ранее Пентагон назвал противоспутниковые средства РФ угрозой нацбезопасности США. По словам главы Космического командования ВС США генерала Стивена Уайтинга, потенциал РФ по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы.

