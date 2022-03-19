Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ударами вертолетов Ка-52 опорного пункта украинских националистов.

На видео демонстрируется взлет, полет и боевая работа армейской авиации ВКС РФ.

"Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ударом был уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили стоянку с украинскими самолетами на авиазаводе Львова. По его словам, также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Кроме того, войска РФ сбили один украинский беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.