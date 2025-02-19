В Польше открыли сбор средств на покупку Гавайев

Фото: 123RF/marisha5

В Польше открыли сбор средств на покупку американского штата Гавайи в связи с намерениями президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбор на один миллион злотых (250 тысяч долларов) открыт на платформе Zrzutka. Этой суммы, считают организаторы, должно хватить на покупку штата. Они отметили, что Польше нужны тропики, из-за чего и открыли сбор.

В описании объявления содержится предложение о присоединении Гавайев в состав Польши как 17-го воеводства. Организаторы также написали, что менять название штата не будут, а обозначат его как Гавайское воеводство.

"Если Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то мы, как амбициозная нация, стоим еще большего! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши – курортная экономическая зона Польши", – сказано в описании сбора.

Американский лидер заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом в конце прошлого года. В ответ на это премьер-министр государства Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

Кроме того, члены Североатлантического альянса обсуждали возможность введения войск на территорию Гренландии после заявления президента США. В частности, страны НАТО говорили о возможности обращения к пятой статье устава блока о коллективной самообороне. Однако участники заседания быстро отвергли это предложение, поскольку для него нужно согласие всех членов объединения.