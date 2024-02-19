МИД Германии вызвал российского посла в Берлине

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Представитель министерства иностранных дел Германии заявила, что в ведомство был вызван российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Об этом пишет ТАСС.

"Министр иностранных дел перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России", – сказала она.

16 февраля в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что Навальный умер в исправительной колонии № 3. Согласно данным ведомства, политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание.

В пресс-службе Лабытнангской городской больницы рассказали, что медики пытались реанимировать Навального, но спасти его не удалось.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ начал проверку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Владимиру Путину доложили о смерти политика. Врачи выяснят причину смерти, заявил представитель Кремля.

Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Навального.

19 февраля Песков не стал комментировать ситуацию вокруг выдачи тела политика семье. Он подчеркнул, что данный вопрос не является функцией администрации президента. Вместе с тем представитель Кремля назвал слова западных политиков по поводу смерти Навального хамскими.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО