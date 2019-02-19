Захарова сочла шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы

Обращение американского лидера Дональда Трампа, который призвал венесуэльских военных либо поддержать оппозицию во главе с Хуаном Гуаидо, либо "потерять все", относится к шантажу. В этом уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Свою точку зрения она выразила на странице в Facebook. "Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", – написала Захарова.
18 февраля Трамп выступил в Международном университете штата Флорида в Майами. Политик, в частности, предложил военным латиноамериканской страны пропустить гуманитарный конвой и быть амнистированными. Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин назвал такое заявление ожидаемым, передает RT.
"Судя по всему, у американцев дела обстоят ни шатко ни валко, они форсируют свои усилия по давлению на венесуэльских военных, чтобы побудить их переходить на сторону Гуаидо", – убежден эксперт.
По словам Салина, реальная работа ориентирована не на глав государств, а на специалистов по "цветным революциям". Сказанные Трампом слова лишь укрепляют эффект от деятельности таких людей и добавляют их аргументам дополнительный вес.
Отправной точкой политического кризиса в Венесуэле стала демонстрация против переизбрания Николаса Мадуро на пост главы государства в Каракасе, состоявшаяся 23 января. На ней оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Вскоре он получил поддержку США и ряда европейских государств. Между тем официальные власти Венесуэлы сочли США ответственными за нарушение мира в стране.
Владимир Путин выразил поддержку действующему венесуэльскому лидеру. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны.
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