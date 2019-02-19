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10:08

Власти Венесуэлы считают Трампа ответственным за нарушение мира в стране

политика за рубежом

10:08

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Фото: ТАСС/EPA/EONARDO MUNOZ

Венесуэла возлагает ответственность за любое возможное нарушение мира в стране на США и Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении правительства Венесуэлы, опубликованном в Twitter главы МИД страны Хорхе Арреасы, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что Венесуэла требует немедленно прекратить все односторонние насильственные действия против нее. Отмечается, что это незаконная и преступная блокада венесуэльского народа. Власти Венесуэлы считают, что Трамп пытается давать прямые приказы венесуэльским военным о непризнании конституции страны, угрожая военной агрессией.

Также американского лидера осудила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, лучшее, что может предложить Венесуэле Трамп, – это военная агрессия. "Это своего рода имперская помощь, которую они оказали Ираку, Ливии, Сирии. Народ Венесуэлы никогда не допустит, чтобы какая-либо империя снова угрожала нашей национальной целостности", – заявила Родригес.

На прошлой неделе президент США выступил в Майами перед венесуэльскими мигрантами. В своей речи Трамп призвал всех чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки лидера страны Николаса Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они "потеряют все". Также он заявил, что США хотят мирного перехода власти в Венесуэле, но при этом не исключил и другие варианты.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

4 февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Гуаидо также признал капитан ВВС Венесуэлы. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.

политика за рубежом

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