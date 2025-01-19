КСИР Ирана показал подземную базу для военных кораблей

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Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил. – Прим. ред.) Алиреза Тангсири в сюжете гостелерадиокомпании показал подземную базу для размещения кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

Тангсири рассказал, что база находится на побережье Персидского залива. Ее глубина оценивается в 500 метров. Кроме того, сооружение имеет сложную систему протяженных тоннелей и представляет собой "хорошо защищенный подземный город кораблей".

Для быстрого спуска кораблей на воду предусмотрены несколько выходов в Персидский залив, отметил Тангсири.

"Количество кораблей, дислоцированных здесь, под землей, составляют лишь часть наших ВМС КСИР, и теперь эти силы имеют возможность противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива", – добавил, в свою очередь, глава корпуса Хосейн Салами.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает оружием, которое "мощнее ядерного". По его словам, страна на 100% использует потенциал и возможности, поэтому обладает неограниченной мощью.

