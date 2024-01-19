Турция не ведет переговоры по альтернативам зерновой сделке – СМИ

Фото: 123RF/aleksrybalko

Анкара не ведет каких-либо переговоров по альтернативам черноморской зерновой инициативе, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

По его словам, еще в начале обсуждений таких возможностей турецкая сторона заявила, что неучастие любой из сторон несет в себе риски. Целью Анкары он назвал возобновление этой инициативы в ее первоначальном виде, хотя, как отметил дипломат, это очень сложно в нынешних условиях.

"Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны", – заявил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла. По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается. Однако, по ее словам, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.

До этого Владимир Путин также говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки