МИД Черногории вызвал посла РФ Лукашика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла в Подгорице Александра Лукашика из-за заявлений, которые в Черногории расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщается на странице МИД в соцсети X.

В министерстве уточнили, что причиной вызова стал комментарий Лукашика после решения парламента Черногории о присоединении армии страны к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU).

"Черногория будет реагировать надлежащим образом на любые подобные действия в будущем в соответствии с международными нормами. Мы проводим свою внешнюю политику независимо, руководствуясь приоритетами членства в НАТО и интеграции в Евросоюз", – заявили в МИД.

Лукашик, комментируя решение парламента Черногории, охарактеризовал этот шаг как подтверждение курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой. Дипломат также указал на стремление Черногории участвовать в инициативах, направленных против РФ.

Ранее президент Черногории Яков Милатович анонсировал ввод виз для российских граждан, несмотря на зависимость туристической отрасли государства от РФ. По его словам, Черногория согласует визовый режим с Евросоюзом в ближайшее время.

В середине ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. По заявлению Баку, поводом стало якобы повреждение посольства республики в Киеве.