МИД Италии вызвал посла РФ Парамонова

Фото: depositphotos/jukai5

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме Алексея Парамонова. В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла в МИД, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что у Парамонова будет очередной повод напомнить Италии, что спонсировать киевский режим – "преступление и грех".

По информации СМИ, причиной вызова посла РФ может быть заявление Захаровой, которая отреагировала на обрушение исторической башни в центре Рима, напомнив о больших тратах правительства Италии денег налогоплательщиков на Украину.

"Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", – писала Захарова в своем телеграм-канале.

О частичном обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима стало известно 3 ноября. После случившегося спецслужбы сразу приступили к поискам пострадавших под обломками.

Спустя некоторое время появилась информация о четырех пострадавших строителях, которые работали на реконструкции башни. Еще одного рабочего удалось достать из-под завалов спустя примерно 10 часов.