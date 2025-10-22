Премьер Италии Мелони призвала соблюдать международное право

Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала соблюдать международное право и придерживаться принципа законности, говоря об использовании замороженных активов РФ для предоставления кредита Украине. Ее слова передает РИА Новости.

Вместе с тем, выступая в сенате парламента Италии перед поездкой на саммит Евросоюза, Мелони заявила о необходимости обеспечить финансовую стабильность экономик Италии и ЕС, а также гарантировать надежность каждого предпринятого действия.

Премьер отметила, что сейчас итальянская сторона вместе с союзниками по ЕС и G7 обсуждает меры, которые будут приняты в отношении замороженных активов РФ. При этом газета Fatto Quotidiano ранее указывала, что страна скептически отнеслась к инициативе, предполагающей использование российских средств для спонсирования Украины.

Еврокомиссия (ЕК) планирует изъять замороженные активы России до конца года. Предполагается, что средства будут направлены на нужды Украины, в том числе на "развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора", а также на его интеграцию в европейский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Министры финансов стран Евросоюза хотят обсудить предложение ЕК в ноябре. Однако перед этим им предстоит проанализировать легальность изъятия замороженных активов РФ.

