15:37Политика
Польская газета опубликовала карту прилета украинской ракеты в Пшеводув
Фото: AP/Polish Police
Польская газета Wyborcza рассказала, как украинская ракета попала в Пшеводув. Издание опубликовало карту прилета ракеты.
Указывается, что российская ракета летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС), а Киев попытался сбить ее выпущенной из Львова ракетой С-300, но она попала в Польшу.
При этом Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, а ракету выпустили на северо-запад.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал падение украинской ракеты на территорию Польши несчастным случаем. Он добавил, что ни одно государство не имеет систему обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы.
15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.
Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.
В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.
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