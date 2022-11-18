Польская газета опубликовала карту прилета украинской ракеты в Пшеводув

Фото: AP/Polish Police

Польская газета Wyborcza рассказала, как украинская ракета попала в Пшеводув. Издание опубликовало карту прилета ракеты.

Указывается, что российская ракета летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС), а Киев попытался сбить ее выпущенной из Львова ракетой С-300, но она попала в Польшу.

При этом Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, а ракету выпустили на северо-запад.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал падение украинской ракеты на территорию Польши несчастным случаем. Он добавил, что ни одно государство не имеет систему обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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