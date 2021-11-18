Украинский дипломат: Меркель признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Фото: БелТА/ТАСС/Николай Петров
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко оценил реакцию западных стран на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщается на портале NV.ua.
По мнению Огрызко, западные лидеры показались слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой. В частности, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель своим звонком Александру Лукашенко фактически признала его легитимным президентом Белоруссии.
"Это сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза", – подчеркнул украинский дипломат.
Огрызко также возмутился "позорным" решением президента Франции Эммануэля Макрона переговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-главы украинского МИД, в этот же момент Россия продолжает стягивать силы к границе с Украиной.
"Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка", – сказал политик.
Он подытожил, что Германия и Франция продолжат находиться под влиянием России. При этом в Киеве и других союзных государствах способны донести до этих двух стран реальное положение дел.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. В свою очередь, президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.
Мигрантов разместили в логистическом центре на белорусско-польской границе
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