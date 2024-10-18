ТАСС: несколько взрывов прогремело в Киеве

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Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 18 октября. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Отмечается, что взрывы в украинской столице прозвучали не менее двух раз. Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Киевской, Сумской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в большей части Украины.

Ранее, в ночь на 17 октября в украинской столице также были слышны звуки взрывов.

До этого взрывы прогремели в нескольких областях и населенных пунктах Украины: в Черкасской области, а также в Киеве, Полтаве, Вышгороде, Белополье и Одессе.