ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве

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Взрывы произошли в Киеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Подробности произошедшего не приводятся. Сирены оповещения об угрозе с воздуха работали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее звуки взрывов также были слышны в нескольких областях и населенных пунктах Украины: в Черкасской области, а также в Киеве, Полтаве, Вышгороде, Белополье и Одессе.

В Одессе в результате была повреждена электрическая подстанция. Местных жителей предупредили о возможных перебоях со светом.